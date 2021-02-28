خاص| حورية فرغلي ترد على شائعة وفاتها وتكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة حورية فرغلي إن حالتها الصحية أفضل بكثير الآن، لافتة أنها أجرت العملية الأولى قبل شهر تقريبًا، وتستعد لإجراء الثانية غدا الأول من مارس.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على خروج شائعة وفاتها التي انتشرت عبر موقع "يوتيوب": "والنبي خليهم يبطلوا يقولوا إني مت والكلام اللي مالوش أي لازمة ده، لإن أصحابي وبابا في الكويت وماما وأهلي كلهم بيتخضوا وبيخافوا، عيب أوي يفضلوا يقولوا كده".

حورية جاء صوتها متفائل في رسالة صوتية أرسلتها لـ"الخليج 365"، وأعربت خلالها عن سعادتها بالاهتمام وبالدعوات التي تصلها من الجمهور وأهلها وأصدقائها، مضيفة "هعمل عملية تانية بكرة إن شاء الله، وكمان 3 أسابيع هعمل التالتة وهرجعلكم بإذن الله، ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم ولا من سؤالكم، مديني دفعة بطريقة مش متخيلينها شكرا أوي".

الفنانة حورية فرغلي تتواجد حاليا في أمريكا، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية، وفقدانها حاستي الشم والتذوق بسبب مشاكل في الأنف عانت منها منذ سنوات.