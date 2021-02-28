فيديو| محمد الشرنوبي عن علاقته بـ"السوشيال ميديا": "وسيلة أذى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة يسرا ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على شاشة "On".

تحدث "الشرنوبي" عن علاقته بالسوشيال ميديا، قال: "أنا بعتبرها وسيلة تواصل، أو دعايا، أو وسيلة أذى، هو وسيلة أذى علينا كلنا، في ناس بتقول كلام جارح جدا، ما يتحملهوش أي حد، بقف عند الحاجات الحلوة، وكمان التعليقات السلبية المحترمة، في واحد بيبقى قاصد يضايقك وينرفزك".

بينما قالت الفنانة يسرا: "احنا منسبش أمرنا يروح في السوشيال ميديا، بس لازم توازن، تعمل إيه وما تعملش إيه، بنبسط لما بسمع حاجة حلوة، أنا بشتري دماغي أوي".

أضافت يسرا "في ناس أنت ما تعرفهاش بيردوا غيبتك، في ناس ربنا بيحطهملك علشان يدافعوا عنك، أنا ما بقفش عند التعليقات دي، كفاية الحب اللي أنا عايشة بيه".

يذكر أن محمد الشرنوبي شارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل وهدير عبدالناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.