صراف آلي يبتلع بطاقات المستخدمين في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلن بنك ميزوهو الياباني ، عن وقف عمل بعض أجهزة الصراف الآلي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، بعدما ابتلعت البطاقات ودفاتر الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.

أعلنت الوحدة المصرفية الرئيسية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية عن الأمر على موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة “japantimes” بيان ثالث أكبر بنوك اليابان من حيث الأصول وجاء فيه “بسبب عطل في النظام، أُوقفت خدمة أجهزة الصراف الآلي في بعض فروعنا”.

وأضاف البيان: “بالنسبة للعملاء الذين سُحبت منهم البطاقات ودفاتر الحسابات وغيرها، سنبلغكم ونعيدها إليكم في وقت لاحق”.

وتوقف أجهزة الصراف الآلي عن العمل مشكلة كبيرة في اليابان، التي يفضل سكانها استخدام النقود السائلة، ولم يبدأ استخدام الوسائل الإلكترونية ينمو بقوة إلا في الآونة الأخيرة.

وطلب البنك من عملائه سحب المال من أجهزة الصراف الآلي بمتاجر البقالة قائلا إنه سيعوضهم عن الرسوم.