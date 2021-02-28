بالصور – نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

حصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات ‏العربية ناشرة مجموعة صور توثق الحدث.‏

وأعلنت عن تسلمها “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات العربية المتحدة‏، ونشرت نجوى عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة ‏صور توثّق هذا الحدث، وعلقت قائلة: “تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة ‏الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها وساقبت إنّو ‏عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين‎”.‎

نجوى التي أطلقت الشهر الماضي أغنية “زايد مجدها”، من كلمات ‏روجيه فغالي، لحن أنطوان الشعك، توزيع موسيقي وتسجيل ستوديو ‏داني حلو، تسجيل صوت وكورس ستوديو جو بارودجيان، والتي قالت ‏عنها إنها عربون حُبّ ووفاء من كلّ لبنان إلى الإمارات وشعبها ‏وحكامها، ها هي الإمارات العربية المتحدة تبادل نجوى الوفاء، وتمنحها ‏هذه الإقامة الذهبية التي تستحقها‎.‎