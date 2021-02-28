بالصور – نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

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نجوى كرم
حصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية ناشرة مجموعة صور توثق الحدث.
وأعلنت عن تسلمها “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت نجوى عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور توثّق هذا الحدث، وعلقت قائلة: “تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.
نجوى التي أطلقت الشهر الماضي أغنية “زايد مجدها”، من كلمات روجيه فغالي، لحن أنطوان الشعك، توزيع موسيقي وتسجيل ستوديو داني حلو، تسجيل صوت وكورس ستوديو جو بارودجيان، والتي قالت عنها إنها عربون حُبّ ووفاء من كلّ لبنان إلى الإمارات وشعبها وحكامها، ها هي الإمارات العربية المتحدة تبادل نجوى الوفاء، وتمنحها هذه الإقامة الذهبية التي تستحقها.