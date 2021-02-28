بالفيديو: حدث طبيعي نادر.. يحول شلالاً إلى “حمم بركانية منصهرة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 2:21 مساءً

تتقاطع أشعة شمس الغروب مع مياه شلالات “يوسمايت” الوطنية في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية، لتحدث خدعة بصرية نادرة ووحيدة في العالم، حيث يتحول الشلال إلى ما يشبه الحمم البركانية منصهرة.

وبحسب “سي إن إن” يحدث هذا الوهم البصري لبضعة أيام فقط من كل شهر شباط من كل عام، في حال توفر الظروف الجوية المناسبة، ويستمر لبضعة دقائق فقط.

ويسقط الشلال من أعلى جرف صخري شاهق يقدر ارتفاعه بحوالي ألفي قدم، بداخل حفرة عميقة جدا، ما يزيد من سحر الظاهرة.

ويجذب مشهد النادر لمياه الحمم البركانية الحمراء الغريبة آلاف المصورين من جمع أنحاء البلاد، بهدف انتظار لحظات تقاطع أشعة الشمس مع المياه المتساقطة لالتقاط صور جميلة لهذه الظاهرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.