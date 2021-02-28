شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ينتهى من تصوير "سقراط ونبيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أشرف عبد الباقي من تصوير فيلمه الجديد "سقراط ونبيلة " إخراج هشام الشافعي تأليف عبد الفتاح كمال، والذى يشارك في بطولته أحمد فتحي ومحمد فهيم وشريف أبو هميلة ودينا وسامي مغاوري وتدور أحداث الفيلم، الذي يعيد الفنان أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه، كل بطريقته.

وقال المخرج هشام الشافعي، إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه متفائل بتجربته مع الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لأنه صاحب تاريخ طويل في عالم الكوميديا.

ويعود أشرف عبد الباقي إلى السينما بفيلم "سقراط ونبيلة" بعد غياب 11 عاماً منذ تقديمه فيلم "بوبوس" مع الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا ومي كساب وحسن حسنى ورجاء الجداوي وعزت أبو عوف عام 2009، بينما ظهر كضيف شرف في هذه السنوات خلال فيلم "اطلعولي بره" كريم محمود عبد العزيز، ملك قوره، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي وإيهاب فهمي، وإخراج وائل إحسان.