شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى فى رسالة صوتية من أمريكا: ما تردد عن وفاتى غير صحيح حرام عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة حورية فرغلى، رسالة للجمهور المصرى والعربى، من خلال رسالة صوتية اختصت بها ”الخليج 365”، تطمئن محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، حيث تخضع حاليًا حورية فرغلى لعدة عمليات جراحية في ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث خضعت للعملية الجراحية الأولى وكللت بالنجاح، والتي جاءت عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وبعض العظام من القفص الصدرى لوضعهما في الأنف لتعود للشكل الطبيعى.

وقالت حورية في الرسالة الصوتية التي اختصت بها ”الخليج 365”: مصر الحبيبة، جمهورى الجبيب، صحابى، أهلى كل الناس وحشتونى وحشتونى، أنا بكلمكم من شيكاغو، بعد عملية عملتها يوم 8 فبراير الماضى، استغرقت 10 ساعات، أتألمت فيها كتير قوى، وبدعواتكم ودعوات أمى، قدرت اتغلب على الألم، وبعمل اللى الدكتور قاللى عليه، جلسات الأكسجين، علشان يحضرنى للعملية التانية اللى هعملها يوم 1 مارس إن شاء الله.

وتابعت حورية: العملية التانية هتكون 3 ساعات فقط، وبدعمكم الكبير حاسة أنى هرجع أقوى من الأول، ومكنتش أعرف أن كل الحب ده ليا، رغم أنى الحاجات مكنتش بشوفها في مصر قبل كده، وبطلب منكم، أرجوكم، متخلوش الناس، تعمل حاجات مش حلوة، علشان بدخل على اليوتيوب يوميًا ألاقى خبر وفاتى، وأخبار صعبة عنى جدًا لغاية إمبارح، وأن الكلام ده ممكن يأثر عليا جدًا، ويأثر على كل الناس اللى حواليا، وليه الكلام ده، وحرام عليكوا، الناس محتاجة دعواتكم، وبشكر الجميع على الدعم والمحبة، والناس الحقودة اللى مش عايزة الناس تنجح، لازم يعرفوا إن الناجح هيرجع تانى، وإن شاء الله هرجع أحسن من الأول، وإن شاء الله هكلمكم أول ما أخلص العملية الثانية عن طريق الخليج 365، وبشكر أوى الخليج 365، علشان كنتوا داعمين ليا وكنتوا في ضهرى طول الوقت، واستنوا منى مكالمة يوم الإثنين بعد العملية أول ما أفوق.

وتخضع حورية فرغلى إلى العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، غدًا الإثنين 1 مارس، وذلك بعد 20 يومًا من إجراء العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها في إحدى مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، والتي كللت بالنجاح.

وتعد العملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحتها، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعي، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.