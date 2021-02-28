شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحتفل بلحظة استلامها الإقامة الذهبية فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة نجوى كرم، على توثيق لحظة استلامها للإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشرت مجموعة صورة لها أثناء استلام الإقامة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهرت نجوى كرم، في الصور وهي تحتفل مع المسئولين الإماراتيين بتسلمها الإقامة الذهبية، وكتبت: "تشرّفت اليوم باستلام "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها، وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين".

وكانت نجوي كرم أو كما يلقبها الجميع بأنها "شمس الأغنية"، قد احتفلت بعيد ميلادها، الجمعة الماضية، والتي تحتفظ بجمالها ورشاقتها ودائمًا تلفت أنظار الجمهور إليها، وتتميز كرم بصوتها الجبلى المميز، ورغم أنها دائمًا تغنى باللهجة اللبنانية إلا أنها من الفنانات المحبوبة للشعب المصرى وباقى الشعوب العربية، كما أنها محبة لوطنها بشكل كبير ولذلك هي تتمسك بالغناء بلهجة بلدها.



احتفال نجوي كرم بتسلمها الاقامة الذهبية فى الامارات



نجوي كرم تتسلم اقامتها الذهبية فى دولة الامارات