بعد تسريب تقرير عن وفاة والده.. نجل مشاري البلام يهدد باللجوء للقضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام على ما تم تداوله حول تقرير طبي منسوب لوالده سربه حساب باسم "زجران" على موقع "سناب شات".

واستنكر صالح مشاري البلام، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في موقع "أنستقرام"، ما تم تداوله متسائلا: ”ليش ننشر شيء خاص بالوالد شنو ناقص؟“.

وحمل التقرير المسرب مفاجأة بشأن سبب وفاة مشاري البلام الحقيقية، رغم التأكيد في البدء على أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن التقرير الطبي المسرب أظهر أن السبب المباشر وراء وفاته هو تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.



وأكد صالح أنه لا داعي لنشر مثل هذه الخصوصيات، معقبا: "ليش ننشر أشياء خاصة فينا وبأهلنا"، مشددا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره من خصوصيات والده.



وأضاف صالح البلام: "أي واحد نشر سيتعرض للمساءلة القانونية".

ووجه البلام الشكر لجميع من وقف بجانبه في مصابه الأليم، وخص بالذكر من قدم التعازي في وفاة والده الفنان الكويتي مشاري البلام.

يذكر أن التقرير الطبي زعم أيضا وجود تاريخ مرضي عانى منه مشاري البلام وسبب مرضي متوسط ساهم في تدهور وضعه الصحي، وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد، إضافة إلى السبب الأصلي وهو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس كورونا، كما أنه مصاب بمرض "السكري".

وأحدث التقرير الذي تم تداوله بين نشطاء التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين الماضيين وحتى الآن، حالة من الجدل بين مشكك في صحته، ورافض لتداول مثل هذا التقرير، معتبرا إياه "انتهاكا لخصوصية الفنان الراحل وأنه لا يجوز نشره".