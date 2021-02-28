شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد عادل يتعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقى أحمد عادل، عن تعافيه من فيروس كورونا وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن أنه تخطى هذه الوعكة التي كانت صعبة وأن المسحة التي أجراها مؤخرًا جاءت سلبية ووجه الشكر لكل أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه الذين حاولوا الاطمئنان عليه كما وجه الشكر لأسرته التي عانت معه خلال تلك الوعكة.



الكينج محمد منير والموزع احمد عادل الكينج محمد منير والموزع احمد عادل

يذكر أن الموزع أحمد عادل تعاون مؤخرًا مع عدد من النجوم الكبار منهم الكينج محمد منير والفنانة روبى والهضبة عمرو دياب حيث قام بتوزيع أغنيتن كانوا ضمن ألبومه الأخير وكشف لـ"الخليج 365" كواليس تعاونه مع النجم عمرو دياب حيث قال إنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية "الجو جميل"، خاصة بعد الإشادة بها من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، خاصة بعدما غناها الهضبة أيضًا فى حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان الجونة.



عمرو دياب والموزع احمد عادل عمرو دياب والموزع احمد عادل

وأضاف عادل: "بدأنا فى العمل على هذه الأغنية أنا وصديقى الملحن محمد يحيى والشاعر محمد القاياتى، واشتغلنا عليها ولم يكن فى خيالنا أنها تكون لـ عمرو دياب إلى أنني فوجئت بمكالمة هاتفية من الملحن محمد يحيى بيقولى إن عمرو دياب عجبته الأغنية ومزيكتها، وهو هيدخل معانا على الكونفرس وفوجئت بصوت عمرو دياب بيقولى أزيك يا أحمد وبيقولى يلا نشتغل على الأغنية والكلام دة كان قبل أسبوع واحد فقط من طرح الأغنية.وبدأنا فى تنفيذها مع العالمى أمير محروس إلى أن فوجئت مثل باقى الناس ببرومو الأغنية، وكنت لا أعرف موعد طرحها. وعن تعاونه مع الهضبة لأول مرة، قال عادل: "بالتأكيد التعاون مع عمرو دياب إضافة كبيرة الحمد لله وتارجت كنت أبحث عنه فى تاريخى الموسيقى.

ومن أشهر الأغاني التى قام بتوزيعها أحمد عادل "تسلم الأيادى" و"الناس الراقية" و"بعيش"، وغيرها من الأغاني التى حققت نجاحا مدويا مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.