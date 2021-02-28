شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم يجسد هذه الشخصية في مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان مراد مكرم، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" شخصية ضابط فى الأمن الوطنى، ويواصل تصوير أحداث دوره بالعمل، والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبدالعزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملاً ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وكانت آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ مراد مكرم مشواره الإعلامي منذ بداية الألفينيات، بظهوره كمذيع في برنامج "اسهر معانا" على فضائية "النيل المنوعات"، وحقق مكرم نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة.