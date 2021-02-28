شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق مسلسل Game of Thrones فى صورة جديدة برفقة زوجته وطفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي هافنور يوليوس بيورنسون، صاحب شخصية "ذا ماونتن" في المسلسل الأسطوري Game of Thrones ، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور لطفله الجديد الذى استقبله منذ عدة أشهر من زوجته كاليسى.

وظهر العملاق في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يحتضن زوجته كاليسي ورضيعه الذي يحمل شبه كبير من والده في الصورة، ليخطف الأنظار اليه في الصورة بشكل كبير بعد أن حققت عدد كبير من الإعجابات والتعليقات.

ولم يكن هذا هو الظهور الأول للعملاق برفقه ابنه، فسبق ونشر عدة فيديوهات وصور لهما من مغامراتهم التي يحرصون على مشاركتها عبر منصات السوشيال ميديا، والتي كان اشهر صورتهم في حمام السباحة وهما يسبحان جميعاً.



ذا ماونتن وعائلته

وكان "ذا ماونتن"، قد روى تفاصيل الولادة كاملة، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قال، "فى الـ 6 صباحًا أيقظتني كيلسي وهي تخبرنى أنها كانت تفقد الماء، قفزت على الفور من السرير وقلت حسنًا، لنذهب، بقيت هادئة وأجابت بضحكة وقالت، لا، لن نذهب بعد، ثم طلبت بعد ذلك الاتصال "المولدة" التى ردت علينا بضرورة الانتظار بعض الوقت".

وتابع هافنور، "بمجرد وصول القابلة، قامت بفحص كيلسى، وسألتها عما إذا كانت مستعدة للذهاب إلى مركز الولادة أم أنها تريد أن تجرب ذلك فى المنزل، وقررت كيلسي ، التي لا تزال هادئة، أن تلد فى حمام المنزل، ولكن تم تغير الخطة وذهبنا إلى عيادة الولادة".