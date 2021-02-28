شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكيلاني خطفت قلوب الجماهير بخفة دمها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى التى يحفظ الجمهور عباراتها وإفيهاتها رغم غيابها منذ 11 سنوات، بعد أن قدمت مسلسل "أبو ضحكة جنان" آخر أعمالها عام 2009، اليوم الأحد بعيد ميلادها، ويعتبرها الكثير من النقاد مزيجًا من الفنانة زينات صدقي وماري منيب وسناء يونس بكل إمكاناتهن الكوميدية، والتي ولدت في 28 فبراير 1954.

1- اشتهرت عائشة الكيلانى بأدوار المرأة غير الجميلة، والتي قدمتها بشكلٍ كوميدي، وهو الدور الذي حصرها فيه معظم المخرجين لخفة ظلها.

2- نفت عائشة ما قيل عن أنها أجرت ما يقارب من 30 عملية تجميل، وأكدت أنها أجرت فقط عملية تجميل في أسنانها فقط، ومازحت الجمهور قائلة أنها تنوي الاستعانة بعدسات خضراء لعينيها.

3- ظهرت فى فيلم "الإرهاب والكباب" للزعيم عادل إمام، بمشهدين فقط وتركت بصمتها الكوميدية، واستعان بها مرة أخرى فى فيلم المنسى وجسدت دور شقيقته فى الفيلم.

4- التحقت عائشة الكيلانى بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في قسم التمثيل في 1987.

5- بدأت العمل الاحترافي بعد تخرجها بعام، حيث شاركت في فيلم "سمك لبن تمر هندي" في 1988.

6- جمعت عائشة الكيلانى خلال مشهدها الشهير في فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، العديد من الأعمال المنزلية التي تقوم بها السيدات يوميًا، وهذا على سبيل "الكوميديا" و28 وظيفة منزلية للست المصرية.