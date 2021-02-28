شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد ذكريات "ذات" بصورة زفافها على باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيللى كريم من النجمات التي ينتظر أعمالها ملايين المصريين في شهر رمضان، فهى من نجمات الصف الأول في الدراما الرمضانية، لذا تحرص نيللى كريم على مشاركة صور من أعمالها بين الحين والآخر، وهو ما يلقى تفاعلا كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.



نيللى كريم على فيس بوك

ومن أشهر أعمال نيللى كريم الرمضاني مسلسل "ذات"، وقد حقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في موسم رمضان عام 2013.

وقد استعادت نيللى كريم ذكريات مسلسلها "ذات" بصورة على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" بفستان الزفاف مع الفنان باسم سمرة الذى كان يؤدي دور زوجها عبد الحميد.



نيللى كريم فى مسلسل ذات

وتناول مسلسل "ذات" فترة تاريخية فاصلة في التاريخ المصري المعاصر، من خلال تناول قصة امرأة ولدت في يوم انطلاقة ثورة 23 عام 1952، ويبرز المسلسل فى سياقاته تطور الحياة المصرية بكل ما فيها من خلال مسار حياة هذه الفتاة التي أطلق عليها والدها اسم (ذات الهمة).

ويعرض المسلسل التطورات الاجتماعية من مجتمع التأميم ومجتمع الإصلاح الزراعي والبناء، إلى الحروب التي خاضتها مصر في العام 1956 وحرب اليمن في بداية الستينات من القرن الماضي وحرب 1967 وحرب الاستنزاف مرورا برحيل الزعيم جمال عبد الناصر، ثم تولي أنور السادات الحكم وخوضه حرب 1973 وما تبعها من انفتاح اقتصادي وظهور متغيرات جديدة في المجتمع المصرى.