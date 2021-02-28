محمد ممدوح عن محمود عبدالعزيز: "كان مرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد ممدوح صورة تجمعه بالراحل محمود عبدالعزيز من أحد المشاهد التي جمعتهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "ممدوح" على الصورة: "عن المشهد ده وعن نظرة الساحر محمود عبدالعزيز، الراجل ده كنا بنخاف منه في اللوكيشن من قوة تركيزه، كان مرعب، الله يرحمك يا ساحر".

علق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة: "حبيبي يا صديقي المحترم، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

من ناحية أخرى، يشارك محمد ممدوح في فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، الفنانة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والفنان ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.