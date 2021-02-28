يسرا تكشف رأي عمرو دياب في أغنية "3 دقات".. وقصتها مع "التنمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، لتتحدث عن بعض المواقف من حياتها الشخصية والمهنية.

أوضحت يسرا خلال اللقاء أنها تجيد الطبخ، لكن في بداية زواجها لم يكن الأمر كذلك لأنها كانت قد توقفت عن الطبخ لفترة طويلة، مضيفة: "أول يومين كده اديتوا شوية رز معجن حلوين، وقولتله أنا قاصدة يطلع بالشكل ده، بس في الحقيقة أنا مكنتش قاصدة.. لكن أنا بطبخ هايل، بس كان بقالي كتير جدا وقتها مدخلتش المطبخ.. كمان المحاشي بحبها بس مبعرفش اعملها، الملوخية بتاعت سعدية دي عمري ما عرفت اعملها، بس بعرف اعمل الملوخية البوراني".

وعن كواليس مشاركتها في أغنية "3 دقات"، التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، أشارت يسرا إلى أنها كانت قد قررت الاعتذار عنها قبل أن تستمع للحن والكلمات، قائلة: "كنت رايحة أعتذر عن 3 دقات، مش رايحة اسمع، سيف الشواربي كلمني قال لي أبو عايزك. قلت له هو أبو مين؟ قال لي أبو ده فنان فقلت له طيب أنا مش عارفاه".

تابعت: "المهم روحت وأنا ناوية اعتذر، لكن لما سمعت قولتله هات المايك وسجلت خلال ساعة رغم إن كان بقالي حوالي سنتين مبغنيش، واتضح إن تامر حبيب كاتب الكوبليه بتاعي تحديدا. عمرو دياب قالي دي من أحلى الأغاني اللي بحبها ولما أقعد معاه أو نروح في حته بيشغلها دايما".

وعن معاناتها مع مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بسبب التنمر، أكدت يسرا أن هذه المواقع أصبحت وسيلة للإيذاء وإبعاد الناس عن بعضهم البعض، وتحتاج لتوازن دقيق من الإنسان في استخدامها، قائلة: "طبعا بنبسط لما بقرأ تعليقات حلوة، كلنا بننبسط، إنما تلاقي واحد تاني داخل يشتم وبس، من باب اللي هو ضايقته ونرفزته وريني هترد ازاي، بس برضو مبردش.. أنا بشتري دماغي أوي ومبقفش عند الحاجات دي، لأن حواليا حب من ناس كتير وبعرف أحب الناس".