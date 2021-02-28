ابنة يوسف شعبان تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وتؤكد: شخص انتحل شخصيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت زينب، ابنة الفنان يوسف شعبان الشكر لكل من يحاول الاطمئنان على صحة والدها، وذلك عبر نشر فيديو على خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

وقالت زينب "شكرا أوي على وقفتكم ومشاركتكم ومقدرة وشايفة وبحاول أرد قدر الإمكان بس اعذروني مش قادرة أرد على الكل".

وتابعت "الاشاعات لسه مكملة وانا قلتلكم يا جماعة بلاش تاخدوا حاجة غير من مصدر رسمي، وأنا بحاول أوقف الاشاعات ويا ريت انتم كمان توقفوا نشر أي كلام مش من مصدر رسمي، وصل الموضوع لحد منتحل شخصيتي وعمل اكونت على تويتر وانا بقول هنا كل حاجة".

وعن آخر تطورات حالة والدها الصحية، قالت "بابا في العناية المركزة دلوقتي وحطوله التنفس الصناعي، وإن شاء الله خير بدعواتكم هيقوم بالسلامة".

جدير بالذكر أن الفنان يوسف شعبان نُقل قبل أيام لأحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة.