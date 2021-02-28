فن ومشاهير

نورهان منصور لـ"الخليج 365": لن أشارك في رمضان 2021 لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نورهان منصور، إن انشغالها بعملها الفني الجديد "اللوكاندة" سيحول بينها وبين مشاركتها في أي عمل برمضان 2021.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نستعد حاليا لتقديم أكثر من مسرحية ضمن ست كوم اللوكاندة، والمسرح يحتاج وقتا ومجهودا، لذلك قررت التركيز فيه وعدم الانشغال بأي عمل آخر"، متمنية أن تنال العروض والأدوار التي تقدمها إعجاب الجمهور.

"اللوكاندة" تُعرض حلقاتها الجمعة من كل أسبوع على قناة dmc، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وبطولة أشرف عبدالباقي، ويشارك فيها مجموعة كبيرة من القنانين، بينهم: حمدي الميرغني، دياب، دينا محسن (ويزو).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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