فيديو| هالة صدقي تزور "سيد قشطة" وتطلب من الأطفال إطعامه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو جديد من زيارتها حديقة حيوانات.

الفيديو الذي نشرته هالة كان لـ"سيد قشطة" وأمامه مجموعة من الأطفال يقومون بإطعامه، وظهر صوتها قائلة لسيد قشطة "يا صباح الفل يا صباح الورد مش بتغسلي اسنانك ليه يا ماما".

وعلقت على الفيديو "يلا يا ولاد الفطار جاهز دول مش محتاجين تقويم اسنان بس دول محتاجين مصنع فرش بلاط، صباحكم كله طاقة، سيد قشطة حد عنده فكرة سموه ليه سيد قشطة ونعم الاسامي ليكون له قريب معايا علي الصفحة".

هالة حلت قبل يومين ضيفة على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وتحدثت عن ذكرياتها مع نجوم كبار في بداية مشوارها الفني، وعن صداقتها بالفنانة إلهام شاهين، وكذلك عن أمور تتعلق بحياتها الشخصية.