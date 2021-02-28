بالفيديو: شخص يجسد شخصية توم كروز بتقنية عالية على “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتشرت على منصة “تيك توك” مقاطع فيديو قيل أنها تعود للممثل الأمريكي توم كروز بالرغم من عدم إعلانه الرسمي عن إطلاق قناته الخاصة.

واحتوت الصفحة على مقاطع يظهر فيها الممثل الأمريكي توم كرز وهو يلعب الغولف، بالإضافة إلى مقطع يظهر فيه فن الحيل ويتحدث عن اجتماعه برئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويتصرف عمومًا مثل توم كروز النموذجي.

@deeptomcruise I love magic! ♬ original sound – Tom

لكن من جهة أخرى أثار هذا الحساب تساؤلات كثيرة لدى محبي الممثل الأمريكي توم كروز خصوصا أنه لم يقم بترخيص الصفحة كصفحة رسمية له وهذا ما استدعى الكثير من الناس أخذ الحيطة والحذر من الحساب.

وتبين بعد ذلك، أن شخص ما قام بإدخال تقنية “نيروكروز” المجسدة للممثل الحقيقي توم كروز بالشكل والمضمون، بحيث تقوم التقنية الجديدة بإظهار الشخص وكأنه الممثل بالإضافة إلى صوته وجسمه.

وتعد هذه التقنية جديدة نوعا ما خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الكثير روادها بتجسيد دور الممثلين المشهورين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.