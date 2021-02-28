كارين رزق الله: “بكركي بتسترجي تحكي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

دعمت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في دعوته لإعلان حياد لبنان. وكتبت تغريدة جديدة تؤكّد تأييدها لموقف بكركي في “تحرير لبنان من الفاسدين”.

وكتبت: “نعم للبنان واحد مش لبنانان! نعم لتحرير لبنان من كل حكامو الفاسدين.، بكركي ما بتتهدّد”. وتابعت: “بكركي بتسترجي تحكي عن ارادة كل اللبنانيين! بدنا تردولنا قرارنا بدنا اصلاحات وحكومة بدنا مصرياتنا وبدنا نعرف مين اغتال مدينتنا “.