صور.. نجوى كرم تتسلم "الإقامة الذهبية" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد.

ونشرت الفنانة اللبنانية على حسابها بموقع "أنستقرام" قائلة: "تشرفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة الله يعز قيادتها وشعبها".





وتعد الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة فئة أخرى من فئات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في الإمارات الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، وتشمل تأشيرة إقامة في الدولة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الفئة.





وتم اعتماد نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لأول مرة عام 2019 وشملت عدة فئات، وفي تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلن مجلس الوزراء اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وشملت فئات جديدة لمستحقي الإقامة الذهبية لفئة العشر سنوات وذلك ابتداء من مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020.



