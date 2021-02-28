نتفليكس تتعاقد مع هالي بيري لبطولة "The Mothership"

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"الخليج 365" من بيروت: وقع الإختيار على الممثلة الأميركية هالي بيري لتقوم ببطولة فيلم "The Mothership" من إنتاج منصة نتفليكس بالتعاون مع MRC Film.

ومن المقرر أن يقوم ماثيو تشارمان بكتابة وإخراج العمل وهو مغامرة خيال علمي تتبع سارة مورس (هالي بيري) بعد مرور عام على اختفاء زوجها في ظروف غامضة من مزرعتهم الريفية. عندما تكتشف شيئًا غريبًا من خارج كوكب الأرض أسفل منزلهم ، تشرع هي وأطفالها في سباق للعثور على الزوج والأب المفقود والأهم من ذلك معرفة الحقيقة.

سيكون هذا هو أول فيلم روائي طويل يخرجه ماثيو شارمان، الذي سبق ونال ترشيحاً لجائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم "جسر الجواسيس" مع جويل وإيثان كوهين ، وهو فيلم كان من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة توم هانكس.

أما الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "هالي بيري" فستقوم كذلك بدور البطولة في فيلم Netflix الأصلي Bruised الذي يمثل تجربتها الإخراجية الأولى.

يذكر أن شركة إم آر سي فيلم طرحت مؤخرًا فيلم "Knives Out" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر وترشح لجائزة الأوسكار وكان من تأيف وإخراج ريان جونسون. بالإضافة لفيلم The" Lovebirds" بطولة كوميل نانجياني وإيسا راي مع Netflix.