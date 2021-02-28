شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية "خوذة" الفريق الفرنسى Daft Punk المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت "الخوذة" دائمًا تشغل بال محبى وعشاقي فريق الموسيقى الإلكترونية الشهيرDaft Punk ، حيث لم يستغنِ عضوا الفريق عن إخفاء وجهيهما منذ ظهورهما على الساحة وذلك بعد ظهورهما عدة مرات وهما يرتدين أكياس سوداء على رأسيهما ومرات أخرى أقنعة خاصة بالهالوين بفترة التسعينيات وكأن ملامحهما واحدة من الأسرار الحربية التي من الصعب الكشف عنها، والفريق الذى كان يتحدث دائمًا عن التطور الفني والموسيقى باعتبارها "دعوة إلى رحلة صوتية" قرر أيضًا أن يعمل على تطور شكل العضوين بعيدًا عن الاطلالات التقليدية المعتادة.

كانت فكرة "الخوذة" واحدة من أسرار الجاذبية لدى Daft Punk على الجماهير، وقد أكد هوميم كريستو بسخرية في أحد حواراته أن الروبوتات مثيرة للناس بنسبة أكبر من الأشخاص العاديين .

ظهر أعضاء الفريق لأول مرة بالخوذ في عام 2001 وهو ما فاجأ الملايين بهذه الإطلالة الجذابة، وقد أشارت التقارير إلى أن بعض هذه الخوذ مزود بأنظمة تكييف واتصالات مدمجة، للعروض الحية، والبعض الآخر مصنوع من مواد تصور بشكل أفضل بينما صُنعت بعض خوذاتهم بواسطة متجر مؤثرات خاصة فى هوليوود وأشار عضو الفريق "بإنجلترا" أن الشركة وقعت اتفاقية عدم إفشاء فيما يتعلق بالمواصفات الدقيقة للخوذات.

وقد صدم الفريق الموسيقى الفرنسى الشهير "Daft Punعشاقه ومحبيه بخبر انفصالهم وذلك بعد مسيرة فنية مذهلة استمرت لـ 28 عاما، حقق فيها Daft Punk سلسلة طويلة من النجاحات فى عالم صناعة الموسيقى، حيث أعلن فريق الموسيقى الإلكترونية الشهير Daft Punk والذى يعتبر أكثر صناع الموسيقى الإلكترونية تأثيرًا فى كل العصور، الخبر فى مقطع فيديو جديد مدته وصلت الى ثمانى دقائق يحمل عنوان "Epilogue" وهو هو الفيديو الذى تم نشره على القناة الخاصة بالفريق على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

يذكر أن الفريق الشهير استطاع أن يحصد عددًا كبير من الجوائز المهمة خلال مسيرته الفنية، ومن أبرز هذه الجوائز جائز الجرامى "Grammy Awards" و"Austin Film Critics Association" و"Brit Awards" و"Denver Film Critics Society"