شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من كواليس "إبراهيم الأبيض" تبرز قوة تركيز محمود عبد العزيز فى تفاصيل الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 10 أعوام، مرت على عرض فيلم "إبراهيم الأبيض"، وما زال الفيلم واحدًا من أكثر الأفلام العالقة فى أذهان الجمهور، الذى قام ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذى يعد أسطورة سينمائية استفاد من خبراته كل من عمل معه في المجال الفنى.



تدوينه محمد ممدوح

وفى إطار استعادة ذكريات الساحر، نشر الفنان محمد ممدوح، صورة من كواليس فيلم "إبراهيم الأبيض"، عبر حسابه على "فيس بوك"، وهى لقطة من مشهد للفنان محمود عبد العزيز، الذى يظهر عليه مدى التركيز في دوره وإتقانه الذى أشاد به النقاد وقت عرض الفيلم.



محمود عبد العزيز

علق محمد ممدوح على الصورة التي نشرها، وكتب: "عن المشهد ده وعن نظرة الساحر محمود عبد العزيز.. الراجل ده كنا بنخاف منه في اللوكيشن من قوة تركيزه.. كان مرعب.. الله يرحمك يا ساحر".

من جهة أخرى، قال السقا فى وقت سابق، "أصعب فيلم عملته في حياتى كان فيلم إبراهيم الأبيض ولو عرض عليا في الوقت الحالى مش هعرف أعمله، كان صعب جدا وأنا أحب هذا الفيلم جدا وبعتبره فيلما ملحميا وكان شغله صعب جدا، كان كله شقى وتعب وكان فيه أسماء عملاقة، كل حاجة كانت صعبة التمثيل وصعب والشخصية والأكشن والتصوير والإخراج، كنا مجموعة ممثلين كبيرة على رأسنا الراحل الكبير محمود عبد العزيز".

الفيلم بطولة محمود عبد العزيز وأحمد السقا وهند صبرى وحنان ترك وسوسن بدر، وتدور أحداثه حول شاب يعيش فى أحد الأحياء العشوائية، ويواجه العديد من المشاكل لكونه ساقط قيد، فيحاول أن يحقق ذاته ويواجه المجتمع ولكنه يتعرض للمزيد من الأزمات التى تنتهى بفشل علاقته بالفتاة التى يحبها.

وقدم خلال الفيلم مع كل من المخرج مروان حامد، والسيناريست عباس أبو الحسن، دراما جديدة مختلفة، وأكشن أشاد به النقاد والجمهور بعد عرض الفيلم، بخلاف القصة الإنسانية التى تضمنها الفيلم، وأيضا الخط الرومانسى بين إبراهيم الأبيض، وحورية والتى جسدتها النجمة هند صبرى، وأيضا دور الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.