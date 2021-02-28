شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس روبي وصلاح عبد الله في مسلسل "شقة 6".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "شقة 6"، من بطولة روبى وصلاح عبد الله، تصوير المشاهد الداخلية لأحداث العمل داخل ديكور التصوير بأحد الأستوديوهات.

وقد انتهى صناع العمل فعليًا من استكمال ديكورات العمل وقرب الانتهاء من تصوير كل المشاهد التي تتضمن حبكة درامية اجتماعية مختلفة مع جرعة مكثفة من الإثارة والرعب والتشويق.

المسلسل من بطولة الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم ، الفنان هاني عادل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة.

السيناريو والحوار لـ(رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب)، وإخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021 عبر إحدى المنصات الإلكترونية وعدد من القنوات العربية والخليجية.