شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحيى ذكرى استقلال الدومينيكان مع صديقها أليكس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على إحياء ذكرى استقلال الدومينيكان التي حلت أمس، واحتفلت بها جمهورية الدومينيكان، بسبب كونها موطن خطيبها أليكس رودريجيز لاعب كرة البيسبول الأمريكية.

وحصلت الدومينيكان على استقلالها يوم 27 فبراير عام 1844، وحافظت الجمهورية على استقلالها، والتي كانت تُعرف باسم سانتو دومينجو حتى بدايات القرن العشرين، بعد حوالى 12 عشر من المعاناة مع الاحتلال الأوروبي، حيث يعتبر هذا اليوم هو يوم وطني للدولة.

وكانت جينيفر لوبيز، قد كشفت عن هدية خطيبها لها بمناسبة عيد الحب، حيث التقطت فيديو عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام تضمن أكثر من صورة لمفاجأته لها بعدما قام بتزيين غرفتهما بطريقة تتماشى مع احتفالات الفلانتين من خلال الورود ورسالة لها بواسطة الأنوار كتب من خلالها: "أحبك"، حيث بادلته بالإعلان عن مدى حبها له وتقديرها الكبير لشخصه في تعليقها على الفيديو بالتعبير عن امتنانها وحبها الكبير له.

ورصدت عدسات المصورين الثنائي أثناء خروجهما من أحد الفنادق بمدينة ميامى وأضاف التقرير أنهما خرجا من أجل الاستمتاع معاً بالفالنتاين دون ذكر المكان الذى قرر الثنائى التوجه له.