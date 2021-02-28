شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تخضع للعملية الجراحية الثانية غداً فى أحد مستشفيات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع الفنانة حورية فرغلى إلى العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، غداً الإثنين 1 مارس، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وكللت بالنجاح، والتى استغرقت أكثر من 10 ساعات فى غرفة العمليات.

وتعد العملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها ، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وأوضحت حورية في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365"، أنها انتهت من جلسات الأكسجين، خاصة أن الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" طالب بأن تخضع لـ 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، لاسيما أن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف، لافتة إلى أنها ستجرى العملية الجراحية الثانية يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن تستغرق تلك العملية ساعتين على أقصى تقدير.

وعن حالتها المعنوية، أكدت حورية، أنها تشعر بحالة جيدة من حب الناس، مشيرة أنها وجدت حب ودعم كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى جعل حياتها أكثر استقراراً في الفترة الماضية، ولذلك كانت مؤهلة للدخول في العمليات وبداخلها طاقة مختلفة عما حدث في الماضى.