شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يظهرن بالحجاب بدراما رمضان.. روجينا ودرة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عدد كبير من الفنانات بالحجاب خلال موسم دراما رمضان المقبل، نظرا لما تتطلبه تفاصيل الشخصيات اللاتى تقدمها الفنانات، ويرصد الخليج 365 هذه الأدوار والفنانات اللاتى تجسدها.

فى مقدمة تلك النجمات هي النجمة روجينا التي تدخل عالم البطولة المطلقة هذا الموسم لأول مرة من خلال مسلسل "بنت السلطان"، من تأليف السيناريست أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته بجانب روجينا كل من باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وانتهت مؤخرا الفنانة روجينا من تصوير عدد كبير من أحداث مسلسلها ما بين شبرامنت ومحافظة الإسكندرية، وقدمت روجينا البطولة هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال مسلسل "البرنس"، والذى عرض موسم رمضان الماضى، من تأليف زإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتظهر أيضا الفنانة درة بالحجاب خلال موسم دراما رمضان المقبل ضمن أحداث مسلسل "بين السما والأرض"، حيث تشارك في بطولته مع النجم هانى سلامة، وتظهر في نفس المسلسل بالحجاب الفنانة ندى موسى، والعمل جارى تصويره داخل أحد الأستوديوهات إستعدادا لعرضه في موسم رمضان المقبل،

"بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومن بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

أيضا من ضمن الفنانات اللاتي ستظهرن بالحجاب في دراما رمضان المقبل، الفنانة مى سليم، حيث تشارك في مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل وشريف الدسوقي ويوسف وائل نور وعارفة عبد الرسول ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

وتظهر أيضا الفنانة تارا عماد بالحجاب أيضا ضمن أحداث مسلسل "موسى"، من بطولة محمد رمضان، والعمل من المسلسلات المتوقع منافستها بقوة خلال سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته سمية الخشاب وباسم سمرة وعدد أخر كبير من الفنانين.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.