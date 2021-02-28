شكرا لقرائتكم خبر عن صور تنشر لأول مرة من حياة المنتجة الكبيرة آسيا وابنتها أشهر عزول فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على عدد كبير من الصور الفنية والشخصية للمنتجة الكبيرة ورائدة السينما آسيا داغر خلال مراحل حياتها ومنذ بداياتها الفنية، التى شاركت خلالها فى العديد من الافلام المصرية ومنها أفلام صامتة، حيث كانت من أوائل الشوام الذين عملوا فى السينما المصرية وقدمت عددًا من أوئل الأفلام الصامتة التى شاركت فيها عمالقة الفن.

وأهدى محمد على برهان حفيد المنتجة الكبيرة آسيا وابن ابنتها الوحيدة الفنانة منى داغر التى اشتهرت بأدوار الفتاة الشريرة والعزول فى الأفلام القديمة مجموعة من الصور التى لم تنشر من قبل لحياتهما الفنية والعائلية.

وولدت المنتجة الكبيرة آسيا فى لبنان بقرية تنورين عام 1901 ، وشاركت فى عدد من الأفلام الصامتة بلبنان ومنها فيلم" تحت ظلال الأرز" وتوفى زوجها بعد ولادة ابنتها الوحيدة إيلين التى عرفت فيما بعد باسم منى داغر.

وانتقلت الأرملة الشابة مع ابنتها وشقيقتها وبانة شقيقتها مارى كوينى غلى القاهرة حيث شاركت فى العديد من الأفلام المصرية، وبعدها أسست شركة لوتس للإنتاج.

وأنتجت شركة لوتس عددًا من أهم وأضخم الأفلام المصرية ومنها أمير الانتقام والناصر صلاح الدين ورد قلبى وحياة أو موت.

ودخلت ابنتها الفنانة منى داغر مجال الفن لإنقاذ موقف كما قال ابنها محمد على برهان وذلك عندما رفضت جميع الفنانات دور الفتاة الشريرة فاقترح المخرج هنرى بركات أن تقوم ابنة اسيا بهذا الدور ، حتى أصبحت المنقذ فى كل أفلام والدتها التى تحتاج فيها لفنانة تقوم بدور العزول والفتاة الشريرة.

وأسلمت منى داغر ابنة الفنانة أسيا واعتزلت الفن بعد مسيرة استمرت 10 سنوات وتفرغت لرعاية أبنائها، ورغم اختلاف الديانة لم تفارق أسيا ابنتها أو أحفادها طوال حياتها وعاشوا معاً حتى وفاتها فى بيت كان مثال للتعايش والحب بين الهلال والصليب.





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