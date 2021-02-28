فيديو.. إعلامية مصرية تروي تفاصيل معركتها مع السرطان: تجربة قاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية المصرية لينا شاكر عن جوانب خفية في معركتها مع مرض السرطان، الذي هاجمها مؤخرا وأجبرها على الغياب عن شاشة التلفزيون.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc": "عشت تجربة قاسية جدا، لكن في الوقت الحالي أصبحت زي الفل، أنهيت علاجي كله ويتبقى لي الراحة".



وتابعت شاكر: "خضت تجربة السرطان من قبل في أسرتي وأعلم الخطوات جيدا، وعندما أصيب الإعلامي المصري شريف مدكور كنت واثقة من شفائه ووقع الخبر عليّ كان أخف، أما عند علمي بأنني مصابة تملكني الشعور بالخوف والصدمة من المفاجأة، لأنني كنت أشك في إصابتي منذ البداية، وبعدها تقبلت الخبر".





وبسؤالها حول جلسة التصوير التي ظهرت خلالها بدون شعر، قالت شاكر: "الفكرة كانت مدروسة، فتساقط الشعر أمر مؤلم على كل سيدة، وأيضا على الرجال، أنا شعري بدأ في الظهور، قمت بعمل جلسة التصوير لإيصال رسالة أنه يمكن المحافظة على جمالك ببهجة وقوة".

وتابعت: "لم أتوقع أن تصل جلسة التصوير للتلفزيون، وإنما أردت نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة أننا ممكن نحافظ على شكلنا الحلو، وبصراحة فوجئت من ردود الفعل وعدد الرسائل وحجم الدعوات، وبشكر كل الناس، نعمة من ربنا إني أشوف كل الحب ده".

واختتمت شاكر حديثها قائلة: كنت أظن أنني سأنشر طاقة لكن ما حدث العكس، أنا من حصلت على طاقة إيجابية".



