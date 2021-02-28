سبق "الهضبة" و"نمبر وان" وروجت له "أم كلثوم".. عطر زوجة "زعيم الأمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إعلان الفنان عمرو دياب طرح العطر الذي حمل اسمه، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34"، ومبادرة الفنان محمد رمضان بالكشف عن مجموعة العطور التي تحمل أسماء أغانيه ومنها "مافيا"، و"نمبر وان"، دفع البعض للمقارنة بينها، وأشار آخرون إلى ان النجم العالمي المصري الراحل عمر الشريف كان له السبق في طرح عطور تحمل اسمه، ومع صحة واقعة طرح عطور تحمل اسم النجم الكبير، إلا انه لم يكن العربي ولا المصري الأول في هذا المجال.

وتعد صفية مصطفى فهمي التي ولدت عام 1878، ولقبت باسم صفية زغلول بعد زواجها من زعيم الأمة سعد زغلول، وحملت فيما بعد لقب "أم المصريين"، أول مصرية أنتجت عطور باسمها "رائحة صفية زغلول".

وعند الإعلان عن الرائحة قام صاحب الشركة المنتجة وهو "حمزة الشبراويشي"، بالترويج لها وكتب "لكي تكوني ساحرة.. استعملي رائحة صفية زغلول"، وحمل الإعلان الورقي الذي نشر بالصحف، توقيع "كوكب الشرق" أم كلثوم، إذ كتبت "أحببت رائحة صفية زغلول"، وروجت لمنتجات مصانع "الشبراويشي"، تحت شعار "زعيمة مطربات الشرق تُبدى إعجابها بزعيمة الروائح العطرية، رائحة صفية زغلول".

والمفارقة هنا أن الزعيم السياسي سعد زغلول أيضا لم يكن بعيدا عن تلك التجربة، إذ قامت مصانع بطرس جرجس، بإنتاج صابون حمل اسمه، وهو "نابلسي سعد زغلول"، وكتب في الإعلان عنه "سعد زغلول هو زعيم المصريين"، و"نابلسي سعد زغلول هو زعيم الصابون".