استئناف تصوير "آل هارون" وسط إجراءات الوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني والتوزيع، ثاني أيام تصوير فيلمه الجديد "آل هارون" أمس الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا.

وجمعت مشاهد أمس كل من الفنان إيهاب فهمى وعبير صبرى ومحمد عز وأمير صلاح الدين ويارا نور الدين .

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، فيما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، وهاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة .