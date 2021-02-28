خاص| شقيقة أحمد مكي تكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة إيناس مكي، تطورات الحالة الصحية لشقيقها النجم أحمد مكي، والذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبدأ في عزل نفسه وتلقى بروتوكول العلاج اللازم.

وقالت "إيناس" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله، دعوات الجمهور ربنا يستجيب لها، مكي يعاني من دور كورونا العادي اللي بقى بيحصل للناس كلها، والحمد لله عدى أسبوع في العزل المنزلي".

أضافت: "مكي حالته كويسة الحمد لله، ألف حمد وشكر لله، وإن شاء الله يتعافى قريب ويرجع يكمل دوره في مسلسل (الاختيار 2) بإذن الله".

وكان قد كشف لـ"الخليج 365" مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"؛ عن إصابة النجم أحمد مكي بكورونا، لافتا إلى أنه بدأ في عزل نفسه وتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

وأكد المصدر أنه تم تأجيل تصوير مشاهد "مكي" في "الاختيار 2"، وأجرى القائمون على العمل تعديلا في جدول تصوير المشاهد، على أن يتم تصوير مشاهد أخرى لا يتواجد فيها حتى يتم تعافيها من الفيروس والعودة لتصوير باقي مشاهده.

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن. ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وشهد شهر رمضان 2020، عرض مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.