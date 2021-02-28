هكذا علق حمدي الميرغني على سخرية سليمان عيد من عطر عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر الفنان سليمان عيد، من عطر النجم عمرو دياب، والذي طرحه مؤخرا بالأسواق مؤخرا ويحمل اسم "Amr Diab Eau de Parfum 34".

ونشر عيد، صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمسك بيده زجاجة "مبيد حشري" ومدون عليها اسمه، وعلّق: "حاليا بالأسواق.. برفان سليمان.. برائحة التوت البري".

ومن جانبه؛ علّق الفنان حمدي الميرغني على صورة عيد قائلا: "أنا جربته وبجد تحفة.. قتل كل الصراصير والنمل".

وكان عمرو دياب، طرح مساء الاثنين الماضي، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه "Amr Diab Eau de Parfum 34"، على أنغام أغنية "وأنا معاك" والتي طرحها ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

ويظهر "عمرو" في الإعلان رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات من بينهن العارضة الروسية نيكا ماريانا، وهو من إخراج طارق العريان.

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".