رانيا يوسف أمام المحكمة في قضية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ، الأحد، محكمة جنح قصر النيل في مصر محاكمة الفنانة المصرية رانيا يوسف في قضية جديدة مقامة من المحامي أشرف فرحات.

يأتي ذلك بسبب تصريحاتها حول الحجاب والدين، في حوارها مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس".

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت في وقت سابق، ببراءة رانيا يوسف من جنحة أخرى بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحاتها في حوار تلفزيوني مع المذيع نزار الفارس، على قناة الرشيد العراقية، والذي تحدثت خلاله عن الحجاب وبروز مؤخرتها.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أصدرت بياناً حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي وأثارت جدلاً واسعاً، بسبب تصريحاتها الجريئة وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان، وبدأت أولى جلسات المحاكمة 21 فبراير الجاري.

يشار إلى أن أزمة اندلعت مؤخرا بين رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء تلفزيونيا بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتتعمد رانيا يوسف في السنوات الأخيرة إثارة الجدل بالظهور بفساتين جريئة خلال المهرجانات الفنية، وكان آخر ظهور لافت لها خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهرت بفستان جريء، وظهرت بجوارها ابنتها مرتدية "فستان البطانة" الشهير الذي أحدث أزمة في مهرجان القاهرة العام الماضي.

