شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلم "للإيجار" للفنان خالد الصاوى فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الجهة المنتجة على موعد نهائى لعرض فيلم "للإيجار" للفنان خالد الصاوى وشيرى عادل ومحمد سلام، وطرح صناع الفيلم الأفيش الدعائى للعمل تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 مارس المقبل، وتصدر الأفيش خالد الصاوى ومحمد سلام وشيرى عادل وكذلك الفنان الشاب عصام السقا، ومن المقرر أن تطرح الشركة البرومو الرسمي خلال اليومين المقبلين.

فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

وينتظر خالد الصاوى طرح فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة هما "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح وندا موسى وعدد من ضيوف الشرف وإخراح أحمد خالد موسى، و"هيكل نظمى" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب رامز جلال وغادة عادل وانتصار وعدد آخر من الفنانين تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.