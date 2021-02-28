شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق زوجة صبري فواز في مسلسل "ولاد ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة وفاء صادق دور زوجة الفنان صبرى فواز فى مسلسل "ولاد ناس"، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى ويناقش قضايا الأسرة المصرية فى المجتمع، حيث انطلق تصوير أول المشاهد منذ أسبوعين فى العديد من الديكورات، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال، وينتمى العمل للبطولة الجماعية، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الإجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.