شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت يمول برنامج الغذاء الطارئ لـ سكان هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمول النجم العالمى ترافيس سكوت حاليًا برنامجا غذائيا طارئا لمساعدة سكان هيوستن الذين تعرضوا لعاصفة شتوية شديدة، وهو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهير وأبرزها "ام ان أي".

فى الوقت الحالى، يعيش الناس فى جميع أنحاء تكساس بدون كهرباء وماء لعدة أيام بعد أن أدت موجة من الثلوج ودرجات حرارة أقل من درجة التجمد إلى تعطيل الشبكة الكهربائية للولاية، وقد تم الآن الإعلان عن كارثة كبرى فى الولاية، ويقوم مغنى الراب الشهير ترافيس سكوت بواجبه للمساعدة من خلال مؤسسة " Cactus Jack Foundation "التى تعاونت مع حكومة المدينة لتقديم 50000 وجبة ساخنة للسكان المتضررين من العاصفة.

وحسب التقارير ستنسق منظمة سكوت ومؤسسة هيوستن هيلث والعمدة سيلفستر تورنر مع المجموعات المحلية وأصحاب المطاعم لتوفير الطعام للأشخاص الأكثر ضعفًا في هيوستن