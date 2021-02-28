كارمن سليمان تحمل ثعبانا في رحلتها لحديقة "أفريكانو" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة كارمن سليمان صورا وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لحديقة "أفريكانو" رفقة زوجها ونجلها.

ظهرت كارمن في الصور وهي تحمل "ثعبانا" على رأسها، وتلعب مع الحيوانات والطيور الموجودة في الحديقة.

وطرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها "الذكرى الشتوي"، في 28 يناير الماضي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

أغنية "الذكرى الشتوي"، من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، في أولى تجاربه كمخرج.