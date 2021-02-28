شكرا لقرائتكم خبر عن فرح يوسف تطرح كليب "زى وردة" بتوقيع محمد رفاعى وأحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة فرح يوسف نجمة برنامج أراب أيدول أحدث كليباتها ويحمل اسم "زى وردة" من كلمات وألحان محمد رفاعى الذى قدمها بشكل مختلف وجديد عليها، وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرجه عادل حسان.









وتقول كلمات الأغنية:

قطفتك زي وردة، وزرعتك جوّا قلبي لو يوم يجرحني شوكك، أنا هتحمّل وخبّي، لو ثانية بعدت عنّي هتفضل جوّا منّي الحب ده دُنية إحساس مش بس كلام يتقال الحب حبيبي أفعال مش بس بحبّك و خلاص جوّايا حنين للقاك بتخيل نفسي معاك بتعذّب وانا مش ويّاك في عيون القلب شايفاك، أتاري الحب جنّة ويّاك أنا عايشة فيها أنهار من حبّ صافي إنت لوحدك ماليها فيها كل حاجة حلوة علشان انت اللي فيها، الحب ده دنية إحساس مش بس كلام يتقال الحب حبيبي أفعال مش بس بحبّك وخلاص جوّايا حنين للقاك، بتخيّل نفسي معاك بتعذّب وانا مش ويّاك في عيون القلب شايفاك.

وكانت آخر أغانى المطربة فرح يوسف أغنية "بليز" وهى من كلمات بندر بلحمر وألحان أحمد سيف وتوزيع جورج يعقوب، وتقول كلماتها : بليز اهدا حبيبي سيبك من الشقاوة لا تضيع شبابي وتاكل بعقلي حلاوة لا لا تضحك عليا بكلمة حلوة وهدية أخاف أصدّق حبيبي واغرق في شبر ميّا أخاف في حبك أدوب وعن غرامك ما توب.