شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش سائق ميكروباص في مسلسل "زي البيت الوقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان مصطفى درويش ضمن أحداث مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة الفنانة زينة وأحمد السعدنى شخصية سائق ميكروباص يدعى إبراهيم كراكيبو ويفتعل العديد من المشاكل مع غيره والتي تنقل حياته خلال أحداث العمل لتغيير معيشته، وتتسم بالعنف.

وبدأ منذ أيام تصوير أولى مشاهده، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها مع الفنانة زينة بعد نجاح مسلسل "لأعلى سعر".

مسلسل زي البيت الوقف، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغيره.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش يشارك في بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم ومسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويجسد شخصية تدور في إطار من الأكشن، والمقرر عرض العملين في رمضان المقبل 2021.

مصطفى درويش، قدم مؤخراً مسلسل "ربع قيراط" مع النجمة ريهام عبد الغفور، ونال المسلسل نجاحاً كبيرا، الفترة الماضية، وشارك في بطولة المسلسل إبراهيم السمان، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن .

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل "جمع سالم" العام قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.