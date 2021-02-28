شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تتزوج حمزة العيلى فى أحداث "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة تارا عماد فى مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، وتجسد دور شقيقتها خلال الأحداث وتتزوج من الفنان حمزة العيلى، ويقيمان حفل زفاف كبير فى أحد الفنادق الكبرى، وبعدها تواجه تارا الكثير من المواقف، فهى محجبة وملتزمة دينيًا، والعمل من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

من ناحية أخرى تشارك تارا عماد فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وتجسد دور صعيدية ويشارك فى بطولة العمل كل من، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.