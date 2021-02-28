لاميتا فرنجية مع "الفراولة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت لاميتا في الصور بشكل أنيق وهي حاملة في يدها فاكهة "الفراولة"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "عصر الحريم"، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".

وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.