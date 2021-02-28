أحمد فلوكس في نزهة مع زوجته ونجله (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته "رابيا" وابنه الوحيد "سيف الدين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قيامهم بنزهة في إحدى الحدائق.

ووجه فلوكس نصيحة لجمهوره، قائلا: "كيف تتخلص من الطاقة السلبية، أضحك أكثر خاصة مع نفسك، مع مشاغل الحياة الَتي تستنفذ وقتنا، وتجعلنا نعيش في روتين قاتل، نشعر وكأننا رجال آليّون، مما ينتج عن ذلك شعور بالسلبية، ولكي نحوّل ذلك الشعور إلى الإيجابية يجب أن نأخذ الأمور ببساطة أكثر، ونسمح لأنفسنا بلحظات من الراحة والتغيير، والضحك قد يساعدنا على تحسين مزاجنا ويذكرنا بأن لا نُصعب الأمور، وبالتالي سيجعلنا إيجابيين بشكل أكبر".

وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته الأولى منذ سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، قبل إعلان عودتهما مطلع سبتمبر الماضي.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.