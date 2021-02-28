محمد الفلاح - ابنة الفنان يوسف شعبان: والدي حالته حرجة ويحتاج للدعاء

الأحد 28 فبراير 2021

قالت زينب يوسف شعبان، نجلة الفنان المصري يوسف شعبان، إن حالة والدها حرجة للغاية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويحتاج لدعوات المحبين للخروج من وعكته الصحية.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مذيع برنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "mbc مصر": "تدهورت الحالة الصحية لوالدي عقب عودته من لبنان، لاحظنا عليه التعب الشديد وتبين أنه يعاني من ارتفاع الضغط تارة وانخفاضه تارة أخرى، وعندما ساءت حالته تم نقله للمستشفى".

وتابعت: "بعد إجراء الفحوصات تبين أنه يعاني بجانب أزمة الضغط من فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل".

ووجهت ابنة الفنان الكبير الشكر لكل من حاول الاتصال للاطمئنان على حالة والدها، موضحة أنها في وضع لا يسمح لها بالرد على الاتصالات.

يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو/تموز 1931، بدأت مسيرته المهنية من خلال المشاركة في فيلم "في بيتنا رجل" أمام العالمي عمر الشريف.

ويضم سجله الفني عددا كبيرا من الأعمال الرائعة، منها: "معبودة الجماهير، الضوء الشارد، ميرامار، ليالي الحلمية، الشهد والدموع"، كما أنه شغل منصب نقيب الممثلين في مصر في الفترة ما بين 1997 - 2003.