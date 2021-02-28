شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تيجى نتكلم".. أغنية جديدة لـ محمد فؤاد من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد فؤاد لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماتيجى نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى دخل محمد فؤاد قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان شوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021.

يذكر أن محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "أحكيلك" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأيام الماضية، وحققت الأغنية نجاحا كبير بعد ساعات من طرحها.

ويتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز، في أغنية جديدة بعنوان "احكيلك" والتي تحمل طابع دراما، وهي من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.