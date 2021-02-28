شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى: السوشيال ميديا وسيله للتواصل والدعايا وأحب التعليقات السلبيه المحترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد الشرنوبي، أثناء استضافته مع النجمة يسرا في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، أن السوشيال ميديا بالنسبة له ماهو إلا وسيلة تواصل ودعايا، وأحيانا يصبح وسيله للأذى، وأنا متابع جيد للسوشيال ميديا وأقرأ معظم الكومنتات، وبقف دائما عند الكومنتات الجيدة، وأيضا السلبية المحترمة، وفى نفس السياق أكدت يسرا، أن هناك ناس بترد غيبتك دائما والله سبحانه وتعالى يضع فى سكتك هؤلاء الناس فأنا أعرف كيف أحب الناس وكيف أعطيهم .

وأكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه كان يحب السهر جدا مع والده فكان يسهر معه في الأجازة الأسبوعية وكان دائما حامل العود ويقوم بالتلحين، وكان يعلمنى العود والمقامات وأحيانا كان يعطينى كلام أقوم بتلحينه وكنت بالفعل أقوم بتلحين بعض الكلامات ويعجب بها، وعن الزواج قال الشرنوبي: الجواز مختلف فأصبحت أكثر إستقرارا وشعرت أن حياتى كلها أصبحت أحسن، وقدمت لزوجتى أغنيه في كتب الكتاب تعويضا عن الفرح لأننا لم نقيم فرح بسبب كورونا .

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.