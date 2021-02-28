شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: اترفضت من معهد السينما مرتين واشتغلت على عربية كبده جنب قهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت، إن الإيفيهات في الأفلام السينمائية بتيجى كده لما تكون هاضم الشخصية كويس وفيه حب وكيميا بينك وبين الممثلين اللى معاك بتيجى أحلى الإفيهات وده بينى وبين شيكو.

وأضاف ثروت، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة: اترفضت فى معهد السينما مرتين قسم إخراج ومرة قسم إنتاج علشان خريج كلية تجارة، واشتغلت بعد كده في سايبر إنترنت، واشتغلت أمين مخازن، وعلى عربية كبده وسجق جنب قهوة.

وعن رسالة محمد ثروت لها على السوشيال ميديا قالت زوجته الفنانة منى جمال: كانت هناك خناقة بسيطة بينى وبينه، وكتب رسالة لها يعتذر على الفيس، ودخلت نمت وفوجئت لما صحيت الصبح الرسالة بقت تريند، وقلت له فضحتنى، لكنى كنت مبسوطة جدا.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم "ريما" من بطولة كل من: مايا نصرى والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معها أنها تحت إمرة الشيطان، ووتضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها.