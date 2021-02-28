شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تستمع برحلة مع زوجها وابنها فى حديقة للحيوانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة كارمن سليمان، على مشاركة متابعيها على موقع "إنستجرام" بفيديو وصور خلال رحلتها مع ابنها وزوجها الملحن مصطفى جاد إلى إحدى حدائق الحيوانات، نالت إعجاب جمهورها.





وظهرت المطربة كارمن سليمان، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد وابنها زين خلال إطعامهم الحيوانات والتقاط الصور معهم، في جو من الفرح والبهجة.



كارمن سليمان عبر انستجرام





وفى سياق آخر طرحت المطربة كارمن سليمان آخر أعمالها الغنائية فى العام الجديد، وهو كليب أغنية "الذكرى الشتوية"، عبر قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

أغنية "الذكرى الشتوية" تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائى مختلف عن المعتاد، تتغنى خلالها بكلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.